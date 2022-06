Apartamento jovem e contemporâneo em Belo Horizonte

No lugar do piso original, as arquitetas optaram por instalar tacos de peroba que combinados as portas criam uma atmosfera mais acolhedora na sala. A iluminação determina os ambientes, permitindo ilumina-los de forma discreta em momentos distintos, enquanto a luminária pendente ganha destaque e enfoca a mesa de jantar Saarinen com um conjunto de cadeiras Cescas, ambas clássicas do design modernista. Toda a marcenaria do apartamento foi projetada pelo estúdio CoGa Arquitetura em função de organizar todos os objetos que o casal vem acumulando ao longo dos anos, então um armário baixo com aberturas assimétricas percorre toda a sala e distribui livros e CDs do casal, ao mesmo tempo seu tampo superior serve de apoio para eventos esporádicos, como jantares e festas.