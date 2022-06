Retrofit deixa residência de cara nova

A fachada principal já apresenta uma arquitetura moderna que combina elementos contemporâneos e elegantes de forma simples e inovadora. O uso do brise soleil proporciona ao mesmo tempo uma proteção da entrada direta de luz solar e maior privacidade as habitações, já que as aberturas que vemos no piso superior estão direcionadas para a rua.

Por um lado é possível acessar a garagem, sendo metade coberta e metade descoberta, enquanto por outro lado é criado um jardim com plantas típicas tropicais. A paleta de cores da fachada deixa maior destaque ao paisagismo.