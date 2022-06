10 jardins internos super aconchegantes!

Vivendo em um país onde as altas temperaturas são a constante, raramente pensamos em um jardim de inverno para as nossas casas. Mas a verdade é que, quando o inverno vem, a ideia se apresenta tentadora, já que um jardim de inverno nos permite ter contato com a natureza sem correr o risco de enfrentar o frio que, muitas vezes, pode nos surpreender.

Um jardim de inverno pode ser também um ótimo lugar para a convivência com a família e os amigos, para colocar a leitura em dia ou, simplesmente, para relaxar e descansar do estresse do cotidiano, sem fazer absolutamente nada a não ser admirar a paisagem pela janela, o céu pelo teto transparente ou as flores que decoram o espaço.

Espaço dos mais versáteis, o jardim de inverno pode ser coberto ou não, interno à casa ou no lado externo, com cultivo de plantas dentro do ambiente ou com muitas vidraças para deixar entrar a visão da natureza presente na paisagem. Pode ser amplo ou pequeno, o que importa é querer ter um e cuidar dele.

Este tipo de ambiente é muito comum nos países frios do Hemisfério Norte, portanto fizemos uma turnê por alguns deles para encontrar jardins de inverno que pudessem agradar também a nós, brasileiros. O passeio não foi em vão: temos 10 lindas imagens que mostram jardins de inverno que podem, sim, nos inspirar a criar os nossos, mais tropicais. Divirta-se!