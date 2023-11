Padilha Arquitetura: Conheça Incrível Casa em Estilo Colonial

Uma residência de dois pavimentos em uma releitura moderna do estilo colonial é o projeto criado e desenvolvido pelo escritório Padilha Arquitetura e Urbanismo para um casal de Sabará, em Minas Gerais. Como diferencial, a residência apresenta uma área externa com varanda e espaço de lazer com piscina.

Na imagem acima, temos uma visão ampla da área externa da casa. No primeiro plano, vemos a lateral da casa, com um caminho cimentado junto à parede da edificação e, no lado oposto, uma faixa gramada que traz mais vida ao local e é perfeita para a instalação de uma área de estar com cadeiras amplas e ombrelone.