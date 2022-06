Antes e depois: acredite, você vai querer esta casa

Ver o antes e depois de um projeto, traz, no início uma série de dúvidas quanto aos resultados possíveis, mas, no final, um encanto total surge de acordo, claro, com o resultado entregue. Geralmente encontradas em ruínas ou em estado de deterioração avançada, as casas que recebem uma ampla reforma trazem consigo a incerteza quanto a alcançar bons resultados. E, para que estas incertezas não causem incômodo permanente, é imprescindível ter a confiança no trabalho de um bom arquiteto.

O projeto que iremos visitar hoje, traz exatamente este conjunto de sentimentos: incerteza, confiança e encanto. Tema de uma ampla reforma que proporcionou um resultado quase inacreditável, este sobrado localizado em Aveiro, Portugal, certamente conheceu uma vida nova depois de ter passado pelas talentosas mãos dos arquitetos do escritório português GAAPE.

Tendo um espaço perfeito aprazível e localizado à beira da praia, esta casa não deixará dúvidas quanto ao seu desejo de ter ela para si. E para ter todas as certezas sobre o quanto ela ficou incrível, não deixe de vir conosco para navegar entre as imagens de transformação que, certamente, farão você ter muita admiração por mais este excelente projeto de nossos profissionais. Siga conosco, aproveite as boas ideias e inspire-se!