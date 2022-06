Com linhas curvas e piscina de sonho, essa casa arrasa!

“Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo, o universo curvo de Einstein”, Oscar Niemeyer.

Conhecido como um dos maiores arquitetos brasileiros, Oscar Niemeyer deixou um legado de curvas no Brasil. Um exemplo da herança deixada por ele é o belíssimo edifício Copan. O prédio, que está entre seus projetos mais famosos, está localizado no cinzento e caótico centro de São Paulo, mas o seu formato, que lembra uma onda do mar, consegue suavizar a dureza dos edifícios retos e incolores da cidade.

Mesmo com toda a escola de Niemeyer, as linhas retas estão em evidência há muito tempo na arquitetura moderna, a grande aposta da arquiteta Alessandra para esta casa foram as curvas. Cada vez mais arquitetos têm usado as linhas curvas em conjunto com formas retas para dar um balanço diferente aos projetos arquitetônicos. As curvas são conhecidas por serem mais orgânicas, por imitar as formas da natureza como as montanhas e as nuvens, do corpo da mulher e por dar mais leveza a uma edificação. Neste livro de ideias você pode conferir que há beleza, e muita, em linhas mais orgânicas.