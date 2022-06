Cheia de cores e plantas, casa é um verdadeiro arco-íris

O Algarve, situado no sul de Portugal, é a principal região turística do país. Esta região, caracterizada pelo clima mediterrâneo ameno, com invernos amenos e curtos e verões quentes e prolongados, atrai uma grande quantidade de turistas em busca dos encantos das águas da costa sul, das paisagens naturais incríveis, do patrimônio cultural e, claro, da saborosa e saudável gastronomia local. São estas atrações irresistíveis que fazem do Algarve o cenário ideal para as férias e dias de descanso.

Homify desembarca hoje em Portugal, para apresentar uma casa de férias inacreditável. Localizada no Algarve, a casa de férias de estilo tradicional esbanja conforto e praticidade. Além disto, a casa foi pensada de modo a privilegiar o entretenimento e a qualidade de vida da família.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta residência incomparável? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta linda casa de férias, que além da localização mais do que privilegiada proporciona aos moradores o máximo de conforto e diversas opções de entretenimento e prazer. As imagens são de autoria do fotógrafo Pedro Queiroga.