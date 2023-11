Capitonê e botonê: entenda a diferença entre as técnicas e inspire-se!

Você sabe qual é a diferença entre capitonê e botonê? As duas são técnicas de estofado de origem inglesa que surgiram no século XVIII. A simples vista podem parecer praticamente a mesma coisa, mas se olharmos atentamente podemos perceber as diferenças entre essas duas técnicas. Neste livro de ideias vamos contar os detalhes sobre esses tipos de estofado e mostrar uma seleção incrível de móveis com capitonê e botonê para você se inspirar e dar um toque de sofisticação ao seu ambiente.

Quando surgiu o capitonê? Salvar MeyerCortez arquitetura & design Visitar perfil Com certeza você já ouviu falar em capitonê, certo? Afinal, é o termo mais usado quando nos referimos a esse estilo de estofado. Mas você sabe realmente o que significa e quando surgiu? A origem desta técnica é um pouco incerta, mas muitos dizem que o estofado capitonê surgiu entre finais do século XVIII quando o quarto conde de Chesterfield, Philip Stanhope, encomendou um sofá com essa técnica que leva seu nome e é tão conhecido atualmente. Alguns historiadores desmentem essa história dizendo que a técnica capitonê surgiu apenas no século XIX.

O que é capitonê? Salvar Raduan Arquitetura e Interiores Visitar perfil O capitonê nada mais é do que uma técnica de estofado onde a parte acolchoada é dividida e aprofundada por pontos ou fios grossos que criam saliências geométricas.

O que é botonê? Salvar STUDIO GUTO MARTINS Visitar perfil A técnica de estofado capitonê muitas vezes é confundida pela técnica conhecida como botonê. O botonê segue a mesma base da técnica de capitonê, mas em vez de usar somente cordões, a técnica é finalizada com botões que são costurados nas partes aprofundadas. O resultado final do botonê é muito parecido ao capitonê, com a diferença do uso do botão, daí a origem do nome.

Capitonê e botonê e estilos de decoração Salvar homify Visitar perfil Ao longo dos anos, essas duas técnicas de estofado normalmente estavam relacionadas com um estilo de decoração mais clássico. Mas nos últimos anos podemos ver móveis em botonê e capitonê em estilos de decoração mais modernos, como nos estilos contemporâneo ou até mesmo industrial. Leia também o nosso livro de ideias com 15 deslumbrantes cortinas para quarto de casal e dicas para escolher.



Onde aplicar as técnicas de botonê e capitonê Salvar Rafael Ramos Arquitetura Visitar perfil Podemos encontrar estofados em botonê e capitonê em sofás dos mais diversos materiais como tecidos e couro, em cadeiras, poltronas e também nas cabeceiras de camas ou até mesmo como revestimento de algumas paredes. Não importa onde, essas técnicas sempre dão um toque de sofisticação e são o destaque de qualquer ambiente.



Em quais ambientes usar Salvar homify Visitar perfil Podemos encontrar móveis estofados em botonê e capitonê em dormitórios, salas de estar, salas de jantar e porque não, até mesmo em banheiros ou lavabos. Entre em contato com decoradores e designers de interiores para escolher onde colocar um móvel com capitonê ou botonê na sua casa e criar um ambiente cheio de estilo. Confira abaixo nossa seleção com decorações incríveis para você se inspirar e inserir algum móvel com capitonê ou botonê na sua casa!



Chaise em couro com botonê Salvar Atelier C2H.a Visitar perfil Chaise em couro com técnica de botonê para uma sala que mistura decoração com elementos modernos e orientais

Cabeceira de cama com botonê Salvar homify Visitar perfil Esta cabeceira de cama em botonê compõe um ambiente refinado para este projeto de quarto de casal.

Sofá e chaise com capitonê Salvar RAF Arquitetura Visitar perfil Sofá e chaise em tecido com capitonê completam a decoração neutra e contemporânea desta sala de estar.

Cadeiras em capiotnê para mesa de jantar Salvar LX Arquitetura Visitar perfil Também podemos encontrar caiderias para salas de jantar em capitonê. Um toque clássico e muito elegante ao ambiente.

Sofá em capitonê com decoração moderna Salvar Studio Elã Visitar perfil Também é possível incluir um sofá em capitonê em um ambiente com um toque mais moderno, como neste projeto de sala de estar.

Quarto moderno com cabeceira em botonê Salvar Start Arquitetura Visitar perfil Um quarto com toques modernos e sofisticados também pode contar com uma cabeceira de cama em botonê que acompanha toda a extensão do pé direito do quarto.

Decoração industrial com poltronas em couro com botonê Salvar m.o.o.c. móveis objetos e outras coisas Visitar perfil Poltronas de couro em botonê dão um toque a mais na personalidade deste apartamento com decoração industrial.