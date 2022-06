Uma casa moderna em todos os detalhes

Entrando no interior da casa, nos deparamos com um acabamento fantástico. A amplitude do pé-direito sustentada por colunas traz um tom acinzentado muito bem combinado com a laje de concreto cru, trazendo detalhes do estilo industrial ao espaço.

A acomodação dos móveis aproveita bem o espaço integrado, tendo na sala de estar o aconchego de um amplo sofá para o descanso. As paredes e piso foram escolhidos com materiais lisos, tendo na parede a textura que lembra madeira, com nichos planejados para organizar a decoração.

Em formato retangular, as janelas na parte superior da parede trazem modernidade e permitem a entrada linear da luz natural, tendo na parede de vidro ao fundo o reforço ideal para valorizar a sala de estar.