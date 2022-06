Do lavabo vermelho ao jardim enorme, apê chique de 190 m² vai roubar seu coração

Tem gente que adora colecionar objetos. As coleções são uma forma de cultivar e alimentar certas paixões, a música, a literatura, o cinema, o esporte, as artes plásticas, etc. Quem ama a leitura provavelmente tem uma biblioteca em casa para abrigar sua coleção de livros. Porém, existem coleções pouco convencionais. Afinal, não é todo mundo que tem o privilégio de colecionar carros esportivos ou obras de arte. Geralmente, os amantes de carros, joias ou obras de arte costumam transformar sua coleção em protagonistas da decoração da casa. Este é o caso de um casal que reformulou seu apartamento para ter mais conforto e praticidade e acomodar sua coleção de obras de arte.

Homify desembarca hoje em Minas Gerais, para apresentar a reforma sensacional de um edifício de relevância histórica. Localizado em belo Horizonte, o projeto de reformulação, de autoria do estúdio Piratininga Arquitetos Associados Piratininga Arquitetos Associados, buscou valorizar as estruturas parentes do apartamento e atualizar a configuração espacial do apartamento, que possibilitaram um melhor aproveitamento da luz e da ventilação naturais. Novos volumes de painéis de aço e de concreto aparente e jardins internos foram inseridos. Além disto, o projeto buscou incorporar as obras de arte do casal como peças decorativas e protagonistas do novo lar.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos deste apartamento incrível de um casal apaixonado por obras de arte? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens deste apê histórico que foi convertido em um lar contemporâneo e sofisticado, cujo protagonismo fica por conta de obras de arte.