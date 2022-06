Casa rústica tem quartos e cozinhas de sonho

Não há como resistir ao estilo de vida campestre e à atmosfera tranquila e serena do campo. Mesmo para quem não abre mão do conforto e das oportunidades da vida urbana, escapar para um lugar distante e desfrutar do contato com a natureza e do clima bucólico do campo faz um bem incalculável para o corpo e para a mente.

Homify desembarca hoje no sul da Itália, para apresentar uma residência de longa história e inegável charme e beleza. Localizada na Toscana, região central da Itália, a residência feita de pedras e telhados inclinados se ergue na paisagem rural e montanhosa, como testemunha de um passado glorioso e intacto. A casa, reformada e repaginada pelo estúdio Dmesure, exibe a essência original e o caráter rústico de outrora. A intervenção priorizou a requalificação dos espaços internos, que visou a modernizar os ambientes e garantir o máximo de praticidade e conforto.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os ângulos deste edifício histórico inteiramente repaginado? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa rústica feita de pedras que guarda em seu interior ambientes repaginados, aconchegantes e funcionais, que preservam o caráter rústico e histórico originais.