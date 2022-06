Com cara de palácio, casa de luxo de 840 m² vai te deixar boquiaberto

As grandes cidades possuem um microclima específico. A aglomeração de edificações, as superfícies asfaltadas e pavimentadas e a existência de poucas áreas verdes criam verdadeiras ilhas de calor e um clima sufocante. As áreas verdes não são apenas decorativas. Um jardim não tem apenas a função ornamental de proporcionar uma vista agradável. As áreas verdes têm funções importantes, como garantir a infiltração das águas da chuva no solo, garantir áreas de sombra e de umidade, que regulam o microclima. Portanto, a arquitetura e paisagismo devem ser pensados e concebidos como duas coisas indissociáveis.

Homify desembarca hoje na Índia, para apresentar uma casa maravilhosa de 836 m² com cara de palácio. Localizada em Ahmedabad, Gujarat, a residência, denominada The Frill House, projetada pelo estúdio Hiren Patel Arquitetos, tem como foco principal a paisagem. Cercada de uma paisagem natural exuberante, a casa possui um jardim de inverno e um jardim de verão, que contribuem para o ótimo desempenho térmico dos ambientes e proporcionam belas vistas para os moradores. Todos os ambientes se abrem para os jardins circundantes. No interior, o mobiliário personalizado, cores, obras de arte e peças decorativas indianas ornamentam os ambientes e realçam a cultura local e a atmosfera alegre.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos deste verdadeiro palácio indiano? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa incrível, que promove uma verdadeira fusão com a natureza circundante. As imagens são de autoria de Sebastian Zachariah.