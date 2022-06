TOP 5: As transformações mais inesquecíveis da semana!

Às vezes o mundo e o tempo parecem correr sem parar. E precisamos agilizar as coisas!

Neste artigo especial, recebendo o quarto lugar em nosso ranking da semana, encontraremos uma pequena casa feita sob medida para quem deseja praticidade e rapidez no dia-a-dia, sem abrir mão do conforto e bem estar. Com um tamanho reduzido e muito bom gosto, esta obra do escritório argentino Rivero Rolny Arquitetcos atende todas as exigências de uma pessoa que não pode perder tempo com deslocamentos ou muitos adornos. Aqui, a praticidade e a economia tomam a frente em um resultado apaixonante.

Conheça mais sobre esta linda e moderna casinha através deste link!