Quadros na decoração!

É muito fácil gostar de arte. E é ainda mais fácil gostar de arte quando está na decoração de nossa casa. Utilizar artes como elementos decorativos é uma tradição de muito tempo na história da humanidade. Desde o início das civilizações, os seres humanos utilizam objetos como ornamentos para o lar. Com a chegada da idade média e o desenvolvimento artístico de vários gênios da humanidade, foi a vez de os quadros ganharem espaços nas paredes e cômodos de diversos palácios. Como a população no geral não tinha condições financeiras de manter estes objetos, que na época eram de grande valor, então a iniciativa mais comum foi adotar gravuras que imitavam as diversas obras famosas. Desta maneira então, os quadros foram popularizados como elementos de decoração no lar.

Com o passar do tempo, a popularização de diversos estilos e a fama de grandes artistas, os quadros passaram a fazer ainda mais parte dos lares. Outro elemento que impulsionou a utilização de obras no lar, foi a introdução das máquinas copiadoras e impressoras domésticas. Com estas máquinas, a reprodução de obras e a utilização de fotografias ficou mais fácil e assim, bastou emoldurá-las para que tomassem o espaço dos lares.

A utilização de quadros para a decoração da sala de estar, segue alguma regras que merecem ser seguidas. Quando você pensar em instalar os objetos, fique atento à altura do batente da porta. Os quadros não devem passar deste limite para que fiquem bem distribuídos visualmente no lar. Para quadros instalados atrás de sofás, a melhor opção é deixá-los ao menos 30 cm. afastados dos móveis. O alinhamento é outro ponto importante. Quando instalados mais de um quadro, defina uma altura e largura máxima a partir do centro. Isto trará equilíbrio à decoração ainda que os quadros estejam distribuídos sem obedecer linhas retas.

Para saber um pouco mais e ver opções para a decoração do lar utilizando quadros, venha conosco neste Livro de Ideias e aproveite as nossas sugestões. Temos certeza que você irá amar!