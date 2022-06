Praticidade com cozinhas planejadas

Nesta cozinha planejada moderna, a bancada de trabalho, constituída pelo gabinete da pia, pelo balcão do cooktop e pelo balcão do forno, tem tampo preto de granito e armários inferiores brancos, que contrastam harmoniosamente com o piso preto e os eletrodomésticos cinza-prateados. Uma faixa preta de granito circunda toda a extensão da bancada de trabalho, contrastando com as paredes e as cortinas brancas. O balcão do cooktop tem, na sua parte anterior, uma bancada de refeições com banquetas. Além disso, toda uma parede à esquerda do cooktop tem armários em tom bege e uma mesa com cadeiras de madeira. O aproveitamento do espaço é total e permite o pleno funcionamento da cozinha. A imagem é de J. Vilhora.