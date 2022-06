Com piscina e churrasqueira, casa tem área de lazer incrível

Não podemos negar que quanto mais uma casa for requintada, mais ela nos chamará a atenção. Sonhar com uma casa de cinema faz parte do nosso mundo e nisso não há mal nenhum. E é pensando no quanto todos nós gostamos de projetos incríveis, que trouxemos hoje uma habitação preciosa, onde todos os detalhes foram preciosamente desenhados e escolhidos de maneira a deixar o cenário requintado e excepcional.

Situada em Caracas, Venezuela, esta imensa casa de 400 m² tem espaço de sobra para ser acolhedora, elegante e delicadamente luxuosa. Desenhada pelo escritório de arquiteto venezuelano Renny Molina em um bairro nobre e voltado para um belo cenário natural, arranca suspiros.

Agora, sigamos juntos para conferir um pouco mais destas ótimas ideias que, certamente, farão com que os nossos sonhos com casas incríveis renasçam com ainda mais brilho. Junte-se e inspire-se!