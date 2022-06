Reforma poderosa: essa cozinha vai ficar moderna!

A mudança visual tornou o espaço completamente novo. Os armários de madeira com acabamento antigo cederam lugar às peças planejadas com design moderno e acabamento minimalista. As linhas retas desenhadas tanto no armário superior como nas peças inferiores, proporcionaram um acabamento fantástico ao ambiente.

A pia na cor preta foi uma escolha excelente escolha para combinar com o moderno gabinete branco. O backsplash (espaço entre pia e armário), por sua vez, recebeu o revestimento com pastilhas, fazendo uma transição suave entre o preto do balcão e o branco dos armários.