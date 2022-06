Apartamento de 81 m² tem ideias de marcenaria geniais

A cozinha do apartamento, embora pequena, é completamente estonteante! Muito bem planejada com um balcão em formato de U , a cozinha foi desenhada com uma leve abertura no desenvolvimento do balcão, oferecendo maior espaço livre para as tarefas no ambiente.

As portas de textura idêntica à madeira proporcionam muito charme na composição do espaço. A escolha por pastilhas na cor preta na parede ao redor da torneira, conferiu um resultado belíssimo para o projeto, que tem ainda a ótima distribuição de lâmpadas embutidas para valorizar todos os cantos da linda cozinha planejada.