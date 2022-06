Natureza para dentro de casa

Uma alternativa mais comum quando se fala em jardins internos, é adicioná-los em locais mais estratégicos que recebem a luz solar e que brilhem mesmo em um ambiente mais escondido da casa. Como este belo jardim interno localizado embaixo da escada da casa, este jardim com estilo mais minimalista, ganha destaque pela harmonização e mistura de estilos no ambiente, como a parede em pedras em um estilo mais rústico e a decoração do chão do jardim com pedras decorativas, se misturam com a arquitetura minimalista da casa. As plantas utilizadas no jardim aparecem por conta da iluminação de baixo pra cima, que além de trazerem charme ao espaço, aquecem o clima entorno do jardim e gerando um belo visual contemporâneo.