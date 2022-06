Reforma: veja como a madeira mudou essa cozinha velha

A busca por um novo estilo decorativo teve na madeira o principal encontro do que o atual proprietário desejava: boa organização, novo frescor e espaço bem iluminado. As refeições, antes feitas na sala de estar, ganharam na pequena mesa de cubo de madeira, o espaço confortável para as horas mais apressadas. Neste ponto, a utilização de uma luminária preta deu o toque perfeito para reforçar a luz do local.

Do outro lado, o backsplash (parede entre pia e armário), também recebeu um lindo revestimento com placas de madeira, fazendo uma excelente combinação com o novo piso laminado.

A escolha pelo tom palha nas paredes possibilitou uma transição suave, deixando o ambiente agradável e calmo.