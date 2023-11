Como fazer um design elegante e equilibrado para residência com ambientes amplos

Pode parecer que não, mas é mais difícil decorar um ambiente espaçoso do que um ambiente pequeno. Quando o espaço é grande, existe a necessidade de preenchê-lo de forma proporcional e organizada. No caso da arquiteta Camila Pimenta, ela vai além. Mais do que proporções adequadas e visual organizado, existe um capricho em harmonizar formas retas e arredondadas, pontos de cor impactantes e valorizar tudo isso com um maravilhoso efeito de iluminação.