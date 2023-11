11 Fachadas de casas pequenas e médias com telhados embutidos

A fachada com telhado embutido também é interessante porque, como o telhado não está visível, isso abre espaço para brincar mais com as cores, os volumes dos blocos e a profundidade do desenho, mantendo a limpeza visual. Quando o telhado é aparente, os detalhes da fachada precisam harmonizar com ele, e sempre vai parecer mais tradicional do que ousado.