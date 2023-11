Pia de semi encaixe para cozinha e banheiro: aposte nesta tendência!

Existe uma infinidade de possibilidades de combinações de pias de semi encaixe com a bancada do banheiro ou da cozinha. É possível escolher uma pia de semi encaixe da mesma cor da bancada, criando assim um estilo mais minimalista e discreto. Mas se você quiser ousar, pode escolher uma pia de semi encaixe com uma cor completamente diferente da cor da bancada, dando destaque à pia.

Neste projeto a pia de semi encaixe arredondada é da mesma cor da bancada, mas ambos destacam-se em contraste com o gabinete cinza escuro.