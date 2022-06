A arte de sentar: cadeiras e poltronas artísticas

A cadeira Kaluza, criada pelo designer holandês Erik Griffioen, é feita de chapa de aço e causa uma impressão diferente dependendo do ângulo em que é observada. A peça geométrica também responde, com uma pequena movimentação, à maneira como o usuário senta nela. Esse item com certeza causa um efeito impressionante e, se aliada a outras peças com corte afiado, pode criar uma harmonia intensa e artística no ambiente.