Inspiração Art Déco: 10 Ideias Que São Um Luxo Só!

O estilo art déco surgiu na Europa no início dos anos 1920 e perdurou até os anos 1940, tendo influenciado fortemente em todo o mundo as artes, a arquitetura, o design e a moda, entre outras áreas culturais. Abreviação do termo francês arts décoratifs, o estilo que já encantava os europeus ricos do pós-guerra (I Guerra Mundial) teve como marco inicial a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, realizada em Paris em 1925.

O estilo, puramente decorativo, estava relacionado ao moderno e às vanguardas do início do século XX, como cubismo, abstracionismo, construtivismo e futurismo, tendo recebido também influência das artes oriental, hindu, egípcia e asteca.

Nos anos 1930 e 1940, inspirou os arranha-céus de Nova York, nos EUA e, no Brasil, deixou sua marca na arquitetura de grandes cidades, cujo destaque é o Cristo Redentor, projetado pelo francês Paul Landowski para a paisagem do Rio de Janeiro, a capital latino-americana do art déco.

Na primeira fase do estilo art déco, predominavam muitas cores, brilhos, formas femininas, animais e estampas florais. Com o cubismo, passou a apresentar mais elementos geométricos. Outras características da art déco eram o luxo, os materiais caros (marfim, jade, prata, pedras preciosas, laca, vidro de Murano), os ornamentos, o design abstrato e as linhas retas e curvas estilizadas. No final dos anos 1920, com a Grande Depressão, o estilo ficou mais simples e com poucos ornamentos.

A partir de 1934, com a Exposição Art Déco no Metropolitan Museum de Nova York, se aproximou da estética industrial e, com o barateamento dos materiais, passou a fazer parte da vida cotidiana por meio de objetos, joias, bijuterias, moda, mobiliário e na publicidade. Mais adiante, o estilo streamline, que deriva do art déco, introduziu as formas aerodinâmicas na arquitetura e na decoração.