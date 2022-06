Simples, mas poderosa: o interior dessa casa é apaixonante!

A parte posterior da propriedade foi a área que mais sofreu alterações. O quarto existente foi demolido e deu lugar a uma área de churrasqueira coberta com lavabo e área de serviço e ganhou ainda uma área de estar externa com jardim. A área da churrasqueira é caracterizada pelos armários planejados de madeira de cor zina que dialogam com os armários da cozinha. A mesa de jantar redonda com acabamento em laca azul e as cadeiras de design contemporâneo realçam a elegância e o estilo jovial do ambiente. O painel de madeira de demolição, que esconde as portas do lavabo e da área de serviço, dá um toque rústico e personalidade ao ambiente.