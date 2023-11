15 ideias mágicas para decorar com fitas LED

Econômica, fácil de instalar, com diversas opções de cores, ótima para os mais diversos cantos, com excelente durabilidade e efeitos incríveis. A iluminação com fitas LED é especialmente interessante para diversas ideias e ambientes da casa. Da aplicação nos vãos do forro ao detalhe nas prateleiras do banheiro, as fitas LED sempre podem criar destaques interessantíssimos e de baixo custo para decorar a casa.

Pensando nisso, fomos em busca de ideias que nossos incríveis profissionais de interiores utilizaram em seus projetos. Como resultado, listamos 15 ideias mágicas utilizando fitas LED para decorar o lar. Vale a pena você conferir todas, escolher as que mais gostar e utilizar na sua casa o quanto antes.

Vamos conferir juntos? Siga conosco e inspire-se!