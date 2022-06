Esta cozinha simples ganhou uma reforma espetacular

O planejamento nos detalhes é realmente encantador. Os armários planejados com portas transparentes conferem charme e modernidade ao espaço. A transformação do espaço é perfeitamente evidente quando lembramos do início deste artigo, onde um pequeno cubículo era utilizado para o preparo das refeições.

O redesenho do espaço trouxe a presença de um amplo balcão em formato de U , onde a cor grafite do balcão combina de forma belíssima com a predominância branca nas paredes e armários. O resultado na reforma desta cozinha é simplesmente incrível!