Casa de madeira no Paraná é perfeita para o tempo frio

A sala de estar possui apenas um jogo de sofás de cores neutras que combinam muito bem com a madeira mais escura. Do lado direito, a sala de jantar, que está integrada com a de estar, ganhou uma grande parede de vidro.

A parede de vidro conecta o interior com o exterior e também proporciona a sensação de que o espaço é ainda maior do que realmente é.

Melhores decorações com madeira de demolição