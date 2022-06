Casa de praia com estética urbana

O ambiente no entorno da piscina foi composto com estofados e almofadas claras. A piscina possui fundo azul em pastilhas, a borda infinita dá a impressão de união com o lago artificial ao fundo do terreno, o deck em porcelanato imita madeira e dá um toque rústico ao ambiente.

Toda a área social, composta por hall, salas de estar e jantar e cozinha, é totalmente integrada com a área externa, que é coberta por uma estrutura de alumínio com vidro transparente, separada apenas por grandes portas de correr de PVC com vidro duplo, que ao serem abertas, tornam a área interna totalmente integrada a área da piscina, facilitando assim, o convívio entre as pessoas.

Custos e cuidados para construir uma piscina!