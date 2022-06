Lar rústico no Rio Grande do Norte tem vista maravilhosa

A mera informação de que o cliente desejava uma residência ampla e apta a receber uma numerosa família todos os fins de semana, desde o neto até a avó, foi insuficiente para a dupla do Duo Arquitetura criar um conceito ímpar de moradia. Foi uma investigação no passado do proprietário que identificou peculiaridades palpáveis à projeção de um projeto arquitetônico mais elaborado e personalizado.

A equipe descobriu que o cliente cresceu frequentando o escoteiro, tendo em vista que o pai era chefe de escotismo. Essa informação se tornou a mais relevante para desenhar uma habitação que fosse referência para o morador. De fato, optou-se por fazer um acampamento mais organizado, o que culminou em um alojamento escoteiro cheio de conforto e mordomias.

Preocupado com o meio ambiente, o estúdio Duo arquitetura procurou fazer um projeto sustentável, embasado na arquitetura passiva. Os principais itens para isso se tornar possível foram: grandes aberturas de janelas e portas para prover uma excelente ventilação e iluminação, diminuindo assim o consumo energético. As telhas utilizadas eram recicladas, e ainda, há o reaproveitamento das águas pluviais que são armazenadas num reservatório inferior, e por fim o reaproveitamento das águas da fossa para irrigação de um pomar.

A residência está localizada no alto de Monte das Gameleiras, a 570 metros de altitude e distante aproximadamente 150 km de Natal. A casa está situada na zona rural do município e contempla um visual belíssimo das cidades circunvizinhas, além das belas paisagens naturais e de um pôr do sol inigualável.