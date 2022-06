6 quartos integrados com banheiro

Se você tem uma suíte, já pensou em integrar o banheiro ao quarto? A ideia é abolir a parede existente e usar uma divisória transparente ou, às vezes, nenhuma divisória. A integração faz os dois ambientes parecerem maiores e traz um aspecto muito luxuoso ao dormitório.

Unir quarto e banheiro ainda mais do que já estão, também é uma forma de investimento, já que qualquer residência com um diferencial costuma ser valorizada no setor imobiliário. Essa dica vale caso esteja construindo ou reformando e tenha a ideia de vender ou alugar o imóvel.

Acha muito arriscado derrubar paredes? Confira as ideias dos banheiros integrados com os quartos nos projetos a seguir e inspire-se com as sugestões dos arquitetos da homify. Se você ainda ficar em dúvida, a dica é que visite mostras de arquitetura e decoração na sua região. Muitos arquitetos apostam nos quartos abertos para o banheiro.