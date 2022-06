Cheia de bom gosto, esta casa ficou linda com papel de parede

Já em nossa chegada à frente da casa, nos deparamos com a beleza de suas linhas clássicas, onde as janelas e portas com estilo belíssimo são muito valorizadas com ornamentos e cores suaves.

À frente da casa de dois andares, um belo espaço com amplo gramado bem aparado oferece conforto e descanso sob a sombra de uma pequena árvore. Para deixar toda a beleza e classe do projeto como cartão de visitas, uma ampla piscina em formato circular foi instalada no doce quintal.