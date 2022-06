Casa moderna no Rio Grande do Norte é puro luxo

Desenhado especialmente para revelar a conexão com a natureza, esta casa em Mossoró (RN) tem assinatura dos arquitetos Rita Pinheiro e Rodrigo Gurgel da Duo Arquitetura. Quem vê de longe a imponente fachada deste duplex, com linhas horizontais e verticais conectadas em uma geometria sutil, minimalista, não imagina como essas formas modernistas são capazes de dialogar com as áreas verde do entorno.

Mas o projeto dos arquitetos previu essa conexão permanente com o ar livre como desejava o casal de clientes, que tinha em mente uma morada com bastante luz, ventilação e a máxima integração dos ambientes. Arquitetura e ambientação foram idealizados simultaneamente, começando pela área da piscina, com lounge sob um caramanchão em madeira, um deck com mesa e chaises, além de uma convidativa varanda gourmet com estrutura completa para reunir os amigos e a família. Uma residência perfeita para quem ama viver em paz e com muito conforto!