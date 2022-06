Tudo no lugar: saiba guardar bolsas e sapatos!

Cada coisa no seu devido lugar! Por isso, nada de deixar botas, scarpins, rasteirinhas e tênis todos misturados e amontoados no chão do seu quarto ou dentro do armário. Afinal, os calçados geralmente ficam um em cima do outro, e, quando se precisa encontrar um par, tem de tirar todos os outros do armário, ou seja, faz a maior bagunça, além de perder tempo. É necessário usar a criatividade para criar alternativas. Uma boa ideia é usar outros espaços do seu quarto para armazenar seus calçados, ou até mesmo usá-los como parte da sua decoração.

Afinal, bolsa e sapato enlouquece qualquer mulher, mas se não tem disciplina e senso de organização tudo vira uma bagunça – não basta comprar e depois jogar no primeiro canto do quarto. É preciso saber guardá-los e mantê-los no lugar adequado, além de conservá-los para durem mais tempo. Cuidar da sua bolsa e calçado de forma correta é importante, pois cada um necessita de proteção, por exemplo, da poeira, da água, do sol, entre outros. Duas dicas: guarde os calçados nas caixas originais ou em uma sapateira e bolsas em uma prateleira com divisória.

Não falta ideia criativa para você manter tudo no lugar, por exemplo, se você tem um pequeno armário ou se simplesmente está cansada de prateleiras, pendure os seus sapatos em uma escadinha ou em caixotes de madeira. A escada é a opção perfeita para armazenar os saltos. Além disso, outra ideia ótima é a placa de fibra de madeira, pois é econômica. Crie caixinhas grudadas na parede, assim você terá um lugar incrível para guardar bolsas e sapatos, além de otimizar o seu espaço. Ficou empolgada com a ideia? Agora, confira como guardar bolsas e sapatos!