Studio VF-Arquitetura e Interiores: Conheça Dois Projetos de Arrasar!

O espaçoso living-room, com cores neutras como branco e cinza claro, abrange a área de jantar, com uma grande mesa com poltronas de design arredondado, e a área de estar. Nesta, a parede de fundo interrompe a paleta neutra com o revestimento em pedra com tons de bege e marrom. Além disso, a borda do alto da parede e e as das prateleiras receberam iluminação em LED, que dá destaque ao conjunto.