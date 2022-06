Estilo rústico: 6 dicas para decorar sua casa!

O ambiente com estilo rústico significa ter atmosfera do campo dentro de casa, onde as peças que compõem a decoração são simplistas. Para decorar o espaço você pode levar através dos elementos que apresentam um ar natural e sem muitos detalhes no acabamento. O rústico também combina com o moderno, então você pode misturar os elementos decorativos, sem medo!

Sem dúvida, a matéria-prima mais utilizada para trazer o décor é a madeira, assim, como estampas florais e cores. Aliás, você deve abusar muito, seja a madeira em móveis, piso ou teto. O importante, às vezes, é deixar a parede lisa com uma pintura neutra e os móveis em tons terrosos, como o marrom, bege, fendi e pérola. Agora, para quem quer a parede destacada no cômodo, pode revestir com tijolo à vista ou pedraria, pois a combinação com a tonalidade mais clara, com certeza valorizará o seu lar.

Ainda para compor a decoração no estilo rústico, por exemplo, cortinas finas, plantas, vasos em cerâmica são bem-vindos para dar um toque final – dá a sensação que a natureza está dentro da sua casa. Afinal, o rústico não faz mais parte apenas de fazendas e casas de campo, ele ganha também muito destaque nas grandes cidades. Os ambientes rústicos são acolhedores e convidativos, além de charmosos.

Confira algumas dicas para deixar sua casa no estilo rústico.