O projeto dessa clínica de estética ficou simplesmente deslumbrante

Essa imagem mostra o que tem no corredor ao lado esquerdo do balcão de atendimento. A parede espelhada serve de base para um aparador onde os clientes podem se servir com um cafezinho enquanto aguardam para serem atendidos. Veja também, com mais detalhe, o design da parede e do teto onde estão as poltronas. Moderno, delicado, com iluminação embutida, faz qualquer pessoa se sentir em um lugar especial.