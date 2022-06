Antes e depois: reforma incrível de apartamento de 28 m²

Estruturalmente o banheiro colocava grandes desafios. Com isso, a principal mudança foi na posição do vaso, que foi retirado do lado da pia. Uma pequena prateleira foi inserida, na parede onde estava o vaso, oferecendo um novo espaço decorativo para o ambiente.

A troca do modelo de luminária foi fundamental para que a iluminação pudesse ser melhor trabalhada no ambiente, valorizando muito mais o contraste que agora se faz presente por meio das pastilhas em cor preta, a principal mudança no ambiente que deixou o estilo decorativo muito mais moderno e atraente. Este é um excelente exemplo sobre como o talento de bons profissionais pode fazer toda a diferença, mesmo em espaços pequenos.