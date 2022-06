Um refúgio rústico nas montanhas

A localização de um projeto é um dos principais fatores para a valorização do imóvel. Obviamente, dependendo da localização do projeto, seu valor de mercado tende a sofrer valorização. Além de agregar valor ao imóvel ao longo do tempo, uma boa localização garante também aos moradores maior qualidade de vida e conforto. No caso desta residência, o bosque no entorno da edificação permite aos moradores praticar caminhadas diárias por entre as árvores do bosque e ter um contato intenso e prazeroso com a natureza, que poucos lugares no mundo podem oferecer. Imagina ter uma mata selvagem e uma paisagem assim ali ao seu alcance como uma extensão do seu quintal?