Red gold, rose gold e cobre: 15 ideias de decoração com metais

Depois de tantos ambientes delicados e com materiais nobres, é hora de ver como o rose e o red gold também ficam ótimos em um espaço rústico. Nesse projeto os móveis são confeccionados com madeira maciça bem bruta e ficaram simplesmente incríveis harmonizadas com as latas pintadas em rose gold para receber as plantas. São peças que podem ser feitas em casa, artesanalmente, e que vão fazer toda a diferença no resultado.