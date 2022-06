Construída em meio às pedras, casa rústica vai te fazer sonhar

Se havia alguma dúvida de que esta casa realmente nasceu em meio as pedras, agora não há mais. A imensa rocha mantinha junto à parede do quarto principal, faz do ambiente algo incrível. A sensação de se ter uma montanha dentro da própria casa foi valorizada com a escolha de elementos em cores claras para compor o ambiente, destacando ainda mais a grande rocha. As cores claras dos tapetes, roupas de cama e paredes em conjunto com a presença complementar da madeira no forro do teto, conferem ótimo acolhimento ao ambiente.