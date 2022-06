Uma casa eterna e fantástica!

O interessante neste projeto é o peso da história impregnada em cada pedra que dá forma a residência. Cada pedra conta um pedaço de uma história secular que tem continuidade com o projeto de renovação da casa. Na cobertura podemos notar a estrutura mista com o reforço da nova estrutura metálica que deu maior estabilidade à cobertura e claro um toque contemporâneo e sofisticado. O forro de madeira, combinado com as paredes de pedras, cria um ambiente intimista e aconchegante. O living room é amplo, bem iluminado e com espaços integrados, contrastando com a fachada rústica. O destaque do living room é a lareira que torna o ambiente ainda mais acolhedor, principalmente nos meses mais frios.