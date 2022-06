Depois da reforma, apartamento pequeno parece bem maior

É tão fácil ficar estagnado quando se vive no mesmo apartamento por um tempo muito longo. Com os anos, desistimos de alguns desejos, deixamos que as coisas fiquem amontoadas enquanto parte do espaço útil permanece inutilizado. Redecorar é mais uma tarefa difícil e postergamos este momento sempre que possível.

Hoje, vamos olhar para um apartamento, que pertence a pessoas como nós. Eles estavam presos na armadilha de não mudar para não ter trabalho. Felizmente, a And Company entrou em cena para salvar o dia. O que você verá aqui é uma transformação notável a partir de uma residência sem muito charme.

Outro ponto: é verdade que a maioria dos apartamentos têm uma boa aparência quando é recém-construído ou reformado, o problema vem com o tempo e o desgaste de viver nele. Esta renovação, no entanto, fornece uma rede de segurança para isso, já que tem armazenamento eficiente em seu interior. Isso significa que será muito mais fácil de manter a casa limpa e orgamizada, mais fiel à sua forma original. Vamos dar uma olhada!