Casa moderna para apaixonado por carros

A suíte do casal conta com diversos elementos e móveis de madeira feitos sob medida, com destaque para o painel de madeira, com iluminação especial, cabeceira de cama e piso de madeira, que realçam o estilo tradicional e a sensação de acolhimento do ambiente. O quarto se abre completamente para o espaço exterior. E, as venezianas de cor branca garantem a privacidade do ambiente.

Mais informações sobre projetos de quartos, você encontra aqui.