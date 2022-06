Casa contemporânea surpreendente

O interior da residência abre-se inteiramente para o espaço exterior, do lado posterior do terreno, proporcionando aos ambientes luz natural abundante e vistas deslumbrantes. A sala de estar dialoga com a paisagem campestre. Um mosaico exuberante de pastilhas cerâmicas imita as listras de uma zebra e o tapete de couro dão um toque selvagem ao ambiente. O mobiliário de design contemporâneo, com destaque para os sofás de couro na cor preta, para a mesa de centro de madeira e para a luminária de cúpula ova, realçam a elegância e a sofisticação do living room.