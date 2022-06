Essa casa ficou irreconhecível após a reforma

Esta reforma transformou uma casa em condições precárias numa pérola do design. Localizado no bairro de Gracia, em Barcelona, a residência ganhou nova vida com o projeto criado pelo estúdio OAK 2000.

Antes de sua renovação, o efeito dos anos era pesado. A habitação deteriorou-se e seu design estava completamente ultrapassado. No entanto, tesouros escondidos como as molduras de madeira e o piso colorido ainda estavam lá.

Desta forma, a reforma procurou recuperar e restaurar essas peças e integrá-los em um ambiente moderno de espaços abertos e arejados. O novo ambiente tem formas minimalistas e influências estéticas do estilo escandinavo.

Veja as fotos abaixo e faça um passeio pelos ambientes da casa. Assim, você vai descobrir a grande mudança que aconteceu nos cômodos da casa antes e depois da reforma.