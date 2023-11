Esse duplex é a combinação perfeita entre aconchego e sofisticação

A parte de baixo do duplex ficou disponível para os ambientes sociais, como essa linda sala de estar/tv, montada com a leveza de cores neutras, tecidos de toque suave e uma iluminação delicada. As formas retas e arredondadas se intercalam pelo ambiente em uma proporção muito equilibrada, e todos esses cuidados fizeram com que a sala pequena ficasse espaçosa e arejada.