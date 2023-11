Puxador Cava: Lindas Ideias Para Se Inspirar E Usar Na Sua Decor

Puxador cava nada mais é do que aquele puxador que está embutido na própria peça de móvel. Ele é uma ótima opção para quem busca uma decoração elegante e discreta, onde os protagonistas são os móveis em si. Ultimamente o puxador cava vem ganhando espaço no mundo de design de interiores, deixando os puxadores tradicionais em segundo plano. O puxador cava pode ser feito do mesmo material que o móvel. Se você busca um resultado de decoração mais clean, optar por um puxador cava do mesmo material da sua porta ou gaveta é uma opção mais discreta, uma vez que não se destaca muito em meio a decoração do seu ambiente.

Nesta cozinha podemos ver perfeitamente a aplicação dos puxadores cava de uma maneira muito discreta, embutidos na madeira dos armários e deixando assim o destaque da decoração para detalhes como as estampas dos azulejos da parede e a bancada em mármore preto.