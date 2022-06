Sótão lindo: 7 ideias para aproveitar o espaço sob o telhado

Se por acaso você não tiver certeza, o sótão é um cômodo localizado na parte superior da casa, onde as paredes são baixas e o forro inclinado. O forro acompanha o ângulo do telhado e impõe relações assimétricas entre as quatro paredes. Ele costuma ser feito justamente para aproveitar essa parte do telhado, mas é comum - desde antigamente – que justamente por ser todo inclinado e não oferecer o melhor conforto térmico, seja usado como depósito.

Já o porão fica na parte de baixo da casa, oposto ao sótão. Ele fica na parte da fundação, então embora não sofra com a inclinação do telhado, é comum que sofra com algum tipo de umidade ou infiltração. Claro que se for bem-feito não vai acontecer isso, mas só para fazer um comparativo dos pontos fracos de cada um desses cômodos.

O porão vai ter normalmente a mesma metragem quadrada da casa, e assim como o sótão, há quem use apenas como depósito. Mas como ele oferece um espaço interessante e com boa altura do chão ao teto, também pode receber um quarto, uma boa área de serviço, área de festas, home office, sala de jogos, laboratório e mais uma infinidade de ideias.

Mas como agora o nosso foco é o sótão, é hora de conferir as ideias lindas de projetos para casa com sótão elaborados pelos arquitetos da homify.